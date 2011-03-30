Очную ставку Кучмы и Мельниченко перенесли где-то на понедельник

По просьбе бывшего Президента Украины Леонида КУЧМЫ следователи Генеральной прокуратуры перенесли очную ставку с экс-майором Управления госохраны Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО ориентировочно на понедельник, 4 апреля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил Л.КУЧМА после своего трехчасового пребывания в Генпрокуратуре.

«Учитывая, что нет второго адвоката, по нашей просьбе, по нашему ходатайству, пока мы найдем адвоката, я думаю, это 2-3 дня, перенести очную ставку где-то на понедельник», - сказал Л.КУЧМА.

По его словам, учитывая количество томов уголовного дела, один адвокат не сможет со всем ознакомиться.

«Должна группа, наверное, работать, чтобы разобрать, что там за эти годы написано», - отметил Л.КУЧМА.

Как сказал бывший Президент, учитывая такой ход событий, сегодня, кроме того, что были предъявлены протоколы экспертиз, которых «сотни там», больше никаких следственных действий не происходило.

Он отметил, что с каждым таким протоколом должен ознакомиться для того, чтобы разобраться, имеет или нет та или иная экспертиза отношение к делу.

Также Л.КУЧМА сказал, что заявления и ходатайства с его стороны будут подаваться позже.

В то же время Л.КУЧМА отметил, что, согласно Конституции и другим нормам, он, как любой гражданин, имеет право на адвоката.

«Поэтому следствие пошло навстречу – у них нет каких-либо оснований сопротивляться моим предложениям. То есть, по этому вопросу мы нашли консенсус», - сказал он.