Версия следствия: Кучма не приказывал убить Гонгадзе, а лишь "принять меры"

Адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО считает, что бывший Президент Украины Леонид КУЧМА тормозил расследование уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и просит Генеральную прокуратуру исследовать его действия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ТЕЛИЧЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции.

«Я подала заявление в Генпрокуратуру о необходимости исследовать те действия, которые совершал Президент (Леонид КУЧМА – УНИАН) и другие высокопоставленные должностные лица в период с 2000 по 2004 годы», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

По ее словам, в 2005 году Европейский суд по правам человека признал, что в период 2000-2004 гг. действия представителей украинской власти были направлены на то, чтобы доказать невиновность высокопоставленных должностных лиц по делу Г.Гонгадзе.

«Я считаю, потерпевшая считает (М.Гонгадзе – УНИАН) обязательным расследовать превышение властью и служебными полномочиями бывшим Президентом (Л.КУЧМОЙ – УНИАН), тормозя расследование уголовного дела по факту убийства Гонгадзе», - подчеркнула В.ТЕЛИЧЕНКО.

Адвокат также сообщила, что получила постановление о возбуждении уголовного дела против Л.КУЧМЫ. По ее словам, согласно документу, следствие рассматривает рабочую версию о том, что Л.КУЧМА не давал приказа убить Г.Гонгадзе, а лишь принять меры в отношении него, в то же время убить журналиста на то время генералу МВД Алексею ПУКАЧУ приказал тогдашний министр внутренних дел Юрий Кравченко.

Как сообщал УНИАН, журналист Г.Гонгадзе пропал в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области было найдено тело без головы, которое, по заключению экспертов, могло принадлежать журналисту.

15 марта 2008 года Апелляционный суд Киева признал виновными в убийстве Г.Гонгадзе трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА, и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 13 лет. Еще один обвиняемый – экс-генерал МВД А.ПУКАЧ - находился в розыске с 2005 года и был задержан 21 июля 2009 г.

6 декабря 2010 года пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что Главное управление по расследованию особо важных дел завершило расследование по уголовному делу по обвинению А.ПУКАЧА в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины и ч. 3 ст. 166 и пп. «в», «і» ст. 93 Уголовного кодекса Украины 1960 года.

Досудебным следствием установлено, что в ночь на 17 сентября 2000 года А.ПУКАЧ, действуя по указанию тогдашнего министра внутренних дел Юрия Кравченко и других должностных лиц, совершил преднамеренное убийство Г.Гонгадзе по предварительному сговору группой лиц, в связи с выполнением пострадавшим общественных и журналистских обязанностей.

Кроме того, Генеральная прокуратура возбудила против бывшего Президента Л.КУЧМЫ уголовное дело. По словам первого заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, даче незаконных распоряжений руководству МВД, что привело к убийству журналиста Г.Гонгадзе.

Справка УНИАН. 8 ноября 2005 года Европейский суд по правам человека вынес решение по делу „ГОНГАДЗЕ против Украины” в пользу истца – вдовы убитого журналиста Г.Гонгадзе М.ГОНГАДЗЕ и постановил выплатить ей 100 тыс. евро в качестве компенсации за моральный и материальный ущерб.

Суд пришел к выводу, что по делу М.ГОНГАДЗЕ: имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции по правам человека, поскольку украинская власть не приняла необходимых мер для защиты жизни Г.Гонгадзе; имело место нарушение статьи 2 Конвенции из-за неэффективно проведенного расследования обстоятельств смерти Г.Гонгадзе; имело место нарушение статьи 3 Конвенции (запрет на унизительное отношение) в отношении истца и имело место нарушение статьи 13 Конвенции (право на эффективное средство правовой защиты).