У Кучмы - новый адвокат, экс-президент говорит, познакомились только вчера

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА заявляет, что очная ставка с его экс-охранником Николаем МЕЛЬНИЧЕНКО не состоялась из-за смены адвоката.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КУЧМА заявил сегодня журналистам после выхода с очередного допроса из Генеральной прокуратуры.

«Не было (очной ставки) по простой причине – у меня новый адвокат. С этим адвокатом я только вчера познакомился, с моим делом он абсолютно не знаком, и мы попросили перерыв», - сказал Л.КУЧМА.

По его словам, очная ставка с Н.МЕЛЬНИЧЕНКО может состояться в среду, 30 марта, если на этом будет настаивать следователь.

«Я все время говорил, что у меня нет желания встречаться (с Н.МЕЛЬНИЧЕНКО), но если следователь решит, то это его полное право – я не имею права отказываться. Если нужно пройти через все, я готов все пройти», - подчеркнул экс-Президент Украины.

В свою очередь Н.МЕЛЬНИЧЕНКО подтвердил, что очная ставка с Л.КУЧМОЙ сегодня не состоялась по просьбе его защитника Игоря ФОМИНА. «Очная ставка, которая была запланирована на сегодня, не состоялась в связи с тем, что у Леонида Данииловича появился новый адвокат. Он попросил ознакомиться с материалами дела, и очную ставку, по просьбе адвоката КУЧМЫ, перенесли на среду. Мы надеемся, что все же эта очная ставка состоится», - отметил Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура возбудила в отношении бывшего Президента Л.КУЧМЫ уголовное дело.

По словам первого заместителя генпрокурора Рената КУЗЬМИНА, Л.КУЧМА подозревается в превышении власти, в незаконных распоряжениях руководству МВД, что привело к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

24 и 25 марта ГПУ хотела провести очную ставку между Л.КУЧМОЙ и Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, однако экс-Президент отказался.

По словам Л.КУЧМЫ, он не хочет очной ставки с Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, поскольку считает его предателем.

Он сообщил, что предоставил письменное объяснение следователю Генеральной прокуратуры, почему он выступает против очной ставки со своим экс-охранником Н.МЕЛЬНИЧЕНКО, и следователь согласился.

Сегодня, 28 марта, Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил, что в этот день между ним и Л.КУЧМОЙ должна состояться очная ставка. «Очная ставка планируется прямо сейчас. Что на ней будет, какие вопросы, я не могу сказать – это к прокуратуре», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.