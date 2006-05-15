Жовтяку сделали операцию

Председателю Киевской областной государственной администрации Евгению ЖОВТЯКУ в одной из столичных клиник сделали операцию. Об этом УНИАН сообщил информированный источник в Министерстве здравоохранения Украины.

По данным источника, операция прошла успешно, самочувствие Е. ЖОВТЯКА нормальное.

В приемной председателя Киевской облгосадминистрации УНИАН подтвердили эту информацию, сообщив, что действительно Е.ЖОВТЯКУ сегодня сделана операция, однако никаких подробностей они не имеют.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля на официальном сайте Кабинета Министров появилось сообщение пресс-службы правительства, что “в связи с ухудшением отдельных показателей социально-экономического развития регионов правительство приняло решение внести на рассмотрение Президента Украины представление об освобождении Василия ЧЕРВОНИЯ от должности председателя Ривненской областной государственной администрации, Евгения ЖОВТЯКА от должности председателя Киевской облгосадминистрации и Сергея ИВАНОВА от должности председателя Севастопольской городской государственной администрации”.

В то же время Е.ЖОВТЯК не соглашается с такой позицией правительства. В частности, он отметил, что когда он возглавил исполнительную власть в области, Киевская была на восьмом месте среди областей Украины. “По итогам 2005 года мы вывели область на второе место, а за первый квартал 2006 - на первое место. Впереди только город Киев, и мы имеем твердые намерения обойти и его”, - сказал он. Е.ЖОВТЯК считает попытки отправить его в отставку „земельно-спекулятивным политиканством”.

Сейчас Е.ЖОВТЯК находится на больничном.