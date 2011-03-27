Грищенко просит ЕС поддержать реформы Януковича материально

Украина хотела бы, чтобы Европейский Союз увеличил финансирование для проведения реформ, необходимых в процессе евроинтеграции.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом в субботу вечером заявил министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО, выступая в рамках Брюссельского форума на заседании, посвященном Европейской политике соседства.

«Мы сейчас находимся в процессе модернизации страны. Программа реформ, которая соответствует ценностям и стандартам Европы, является приоритетом для правительства, и это - непростой процесс. Мы видим необходимость поддержки в этом», - сказал он.

По словам К.ГРИЩЕНКО, в предыдущих волнах расширения страны, получившие от Евросюза статус кандидата, получали финансовую помощь в размере около 30 евро на одного жителя, в то время как Украина получает только 3 евро.

Отметив, что украинская власть понимает, что «поезд с исключительными билетами уже ушел», К.ГРИЩЕНКО заявил, что «Восточное партнерство» (инициатива ЕС по расширению сотрудничества с шестью странами-восточными соседями: Азербайджаном, Арменией, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной – УНИАН) должно наполняться не только идеями.

По его словам, если «Восточное партнерство» будет «питаться исключительно идеями, какими бы благородными они ни были», Украина не будет считать его полезным для достижения своей цели – членства в ЕС.