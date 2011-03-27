СМИ: Мельниченко летал в Москву

Экс-майор госохраны Николай Мельниченко в субботу был в Москве.

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на источники.

По словам источника, в субботу Мельниченко прилетел в Москву в аэропорт Домодедово, где его встретила машина и охрана.

Перед выездом в Россию Мельниченко обратился к председателю СБУ Валерию Хорошковскому с просьбой закрепить за ним офицера Службы безопасности при посольстве Украины в Москве.

Пресс-серкертарь СБУ Марина Остапенко не опровергла и не подтвердила эту информацию.

Сейчас майор Мельниченко уже в Киеве. Получить его личный комментарий пока не удается.

Вместе с тем, в понедельник 28 марта планируется очная ставка между Мельниченко и экс-президентом Леонидом Кучмой.

По словам источника "Украинской правды", очную ставку планируется записать на видеокамеру, независимо от желания сторон.