Янукович поздравил греко-католиков с избранием нового главы УГКЦ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Избирательный Синод Епископов Украинской греко-католической церкви и всех верующих УГКЦ с избранием епископа Святослава ШЕВЧУКА главой этой церкви.

Текст приветствия размещен на сайте главы государства.

Президент пожелал всем греко-католикам мира и согласия, отметил необходимость понимания между всеми конфессиями, существующими в Украине, которые должны преумножать доброжелательность и понимание между людьми.

Как сообщал УНИАН, Папа Римский Бенедикт XVI утвердил решение Синода Украинской греко-католической церкви об избрании владыки Святослава ШЕВЧУКА новым главой Церкви, Верховным архиепископом Киево-Галицким.

До сих пор владыка Святослав был Апостольским администратором епархии Покрова Пресвятой Богородицы в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Интронизация нового главы УГКЦ состоится в воскресенье, 27 марта, в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве (ул. Никольско-Слободская, 5, вблизи станции метро «Левобережная»).

Торжественная Литургия начнется в 10.00.