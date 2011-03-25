На Киев с западного направления движутся 70 участников АвтоМайдана

25 марта около 8 часов утра в городе Белая Церковь Киевской области к западной колонне Всеукраинского автомобильного марша протеста, которая отправилась 21 марта из Львова, присоединились автомобили активистов Киевской области.

Сейчас в направлении Киева с западного направления движутся 70 автомобилей. Вместе с другими активистами к Западной колонне присоединилась и сопредседатель Совета предпринимателей Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по промышленной, регуляторной политике и предпринимательству Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в ее пресс-службе.

После общения с участниками автопробега она села за руль автомобиля, и вместе с другими участниками отправилась на Киев.

Как сообщал УНИАН, Н.КОРОЛЕВСКАЯ ранее заявляла, что присоединится к Западной колонне автомобильного марша протеста в Белой Церкви, чтобы обеспечить ей беспрепятственный въезд в Киев и проведение митинга на Европейской площади столицы.

Всеукраинский автомобильный марш протеста стартовал 21 марта одновременно с Запада и Востока Украины - из Львова и Луганска, и завершится 25 марта в Киеве. В 12.00 все участники автопробега встретятся в столице, на Европейской площади, где в 12.30 состоится общий митинг-протест под лозунгом: «Отбери у олигархов Украину, верни ее гражданам!».

В городах продвижения колонн проводились митинги, встречи с общественностью и прессой. Своей акцией участники автопробега призывают защитить Конституцию, остановить экономические репрессии и социальные эксперименты под видом реформ, создать условия для развития предпринимательство и экономики Украины. Также предприниматели требуют принять законопроект о едином налоге, разработанный Советом предпринимателей Украины и поданный в парламент Н.КОРОЛЕВСКОЙ.