ЕС вводит запрет на импорт нефти и газа из Ливии

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза, собравшиеся в четверг на двухдневный саммит в Брюсселе, одобрили запрет на импорт нефти и газа из Ливии, сообщил председатель Европейского Совета Херман ван Ромпей. Будут заморожены активы ливийской Национальной нефтяной корпорации в странах ЕС.

"Сегодня мы одобрили новые санкции для обеспечения того, чтобы прибыль от (экспорта) нефти и газа не поступила режиму Каддафи", - приводит его слова РИА "Новости".