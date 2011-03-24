Кучма заявляет, что плохо ему не было: Я что, похож на больного, что ли?

Бывший Президент Украины Леонид КУЧМА отрицает сегодняшнее заявление своего экс-охранника Николая МЕЛЬНИЧЕНКО о том, что якобы ему во время сегодняшнего допроса стало плохо.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Л.КУЧМА заявил в интервью журналистам после допроса в Генпрокуратуре.

«Я что, похож на больного, что ли?» - задал риторический вопрос Л.КУЧМА, комментируя заявление Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня Н.МЕЛЬНИЧЕНКО заявил, что очная ставка, которая должна была состояться в Генпрокуратуре с Л.КУЧМОЙ, не состоялась из-за ухудшения состояния здоровья экс-Президента.

«Сегодня очной ставки у меня с КУЧМОЙ не было. Леонид Даниилович плохо себя очень чувствует, и по просьбе следователя, в связи с плохим состоянием КУЧМЫ, очная ставка со мной перенесена на завтра, на 10.00», - сказал Н.МЕЛЬНИЧЕНКО.