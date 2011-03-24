От Могилева требуют дать зеленый свет автоМайдану

Глава парламентского Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ требует от министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЕВА наказать гаишников, препятствующих Всеукраинскому автомобильному маршу протеста по Украине.

"Прошу организовать всестороннюю и объективную проверку фактов препятствий работниками ГАИ проведению мирной акции-автопробега "Автомобильный марш протеста", а также обеспечить беспрепятственное проведение Автопробега по дорогам и городам Украины", - говорится в письме народного депутата к министру внутренних дел, сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета.

В своем депутатском обращении она напоминает министру, что право на свободу мирных собраний прямо предусмотрено Конституцией Украины, нормы которой являются нормами прямого действия. «Гражданам предоставлено право выбора, кому они должны сообщить о проведении акции: органам исполнительной власти или органам местного самоуправления. Участники автомобильного марша протеста заблаговременно, с учетом требований части первой статьи 39 Конституции Украины, поставили в известность органы местного самоуправления о проведении автопробега», - говорится в письме Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

Также народный депутат обращает внимание министра, что ограничение относительно реализации этого права в соответствии с законом может устанавливаться судом и только в интересах национальной безопасности и общественного порядка - с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей. «С учетом этого, хочу отметить, что требования ГАИ в отдельных городах Украины согласования с ними проведения автопробега являются безосновательными и такими, которые нарушают Конституцию Украины. По моему мнению, виновные в нарушении Конституции должны быть наказаны», - пишет Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьей 16 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины", Н.КОРОЛЕВСКАЯ просит А.МОГИЛЕВА «вмешаться в сложившуюся ситуацию, организовать всестороннюю и объективную проверку фактов препятствий работниками ГАИ проведению мирной акции - автомобильного марша протеста, а также обеспечить беспрепятственное проведение автопробега путями и городам Украины».

Как сообщал УНИАН, 23 марта Н.КОРОЛЕВСКАЯ обратилась к руководителям всех силовых структур с требованием не препятствовать свободному волеизъявлению граждан, принимающих участие в автомобильном марше протеста по Украине.

Народный депутат отметила, что участники автопробега, состоящего из двух колонн – Западной и Восточной, которые одновременно стартовали из Львова и Луганска, постоянно встречают препятствия на своем пути. Уже на выезде из Луганска посты ГАИ пытались препятствовать продвижению Восточной автоколонны. Сотрудники Госавтоинспекции через каждые 5 километров останавливали машины, устраивали показательную проверку документов, аргументируя свои действия розыском автомобилей, якобы участвовавших в дорожно-транспортных происшествиях.

В Днепропетровске милиция предъявила запрет Окружного административного суда на прохождение колонны автопробега по городу и попыталась разогнать людей, собравшихся на площади для встречи автомобилей.

Черниговское ГАИ также предупредило организаторов автопробега, что не допустит колонну протестующих в город.

Всеукраинский автомобильный марш завершится 25 марта в Киеве. В 12.00 все участники автопробега встретятся в столице на Европейской площади, где состоится совместный митинг-протест под лозунгом: «Отбери у олигархов Украину, верни ее гражданам!".