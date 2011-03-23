Азаров: Давайте просто прекратим хамить

Премьер-министр Украины, лидер Партии регионов Николай АЗАРОВ призывает чиновников отказаться от «совка» в отношениях с людьми.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил в своем выступлении на национальном собрании депутатов всех уровней от Партии регионов сегодня в Киеве.

«Я говорил об очень серьезных вещах, требующих громадных капитальных вложений. Но есть вещи, которые не требуют никаких капитальных вложений. Например, давайте просто прекратим хамить нашим людям, когда они обращаются в органы власти. Куда бы он (человек – УНИАН) не пришел, в поселковый совет, в районный совет, в районную администрацию, к министру, к заместителю министра – давайте видеть в нем хозяина ситуации, хозяина положения», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его мнению, именно народ «нанял» чиновников, в том числе министров, для работы. «Вот простая абсолютно формула, что мы должны, наконец, уйти от нашего «совка», когда мы в каждом человеке, который обратился в органы власти, видели помеху – никаких капитальных вложений не требуется», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, выработка таких принципов нуждается в очень серьезной работе всех органов власти на местах. По словам премьера, нареканий на непозволительное отношение к людям со стороны представителей органов власти приходит очень много.