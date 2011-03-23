Радио Мелодия просит Хорошковского разобраться с «коррупцией» в Нацсовете

Всеукраинская радиосеть "Мелодия" просит председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО расследовать ситуацию вокруг уничтожения этого общенационального вещателя.

Как говорится в обращении, текст которого передан агентству УНИАН, именно к компетенции СБУ отнесены государственные задачи защиты национальной государственности и борьба с коррупцией.

Авторы заявления напоминают, что трудовой коллектив радиосети «Мелодия» уже дважды обращался с письмами к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ, “исчерпав перед этим все доступные средства защиты общенационального вещателя, который уже более 9 лет работает в информационном пространстве, сохраняя и восстанавливая культурное наследие Украины, но никакого ответа на сегодняшний день мы не получили”.

“По некоторым причинам, в том числе несовершенства действующего законодательства, предвзятого отношения к Всеукраинской радиосети «Мелодия» предыдущего состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, а также правдивого освещения журналистами “Мелодии” ситуации в стране, наша организация оказалась в ситуации принудительного лишения главных эфирных частот, на которых осуществляет вещание, а трудовой коллектив перед угрозой потери рабочих мест”, отмечается в обращении.

Его авторы считают, что “из-за определенных коррупционных составляющих” Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании 16 марта принял решение выделить 55 радиочастот компании “Новий Обрій”, 12 из которых просчитаны за собственные средства и принадлежат радиосети “Мелодия”.

Всеукраинская радиосеть "Мелодия" просит В.ХОРОШКОВСКОГО провести проверку результатов конкурсного отбора и оснований предоставления впервые в истории независимой Украины такого количества частот “никому не известному новичку в сфере общенационального радиовещания Украины, а также установить личности учредителей и руководства ДП “Новий Обрій” и исследовать их связь с членами Национального совета”.

Также авторы заявления просят председателя СБУ лично доложить В.ЯНУКОВИЧУ о ситуации вокруг общенационального вещателя и взять под свой контроль передачу копий обращений главе государства.

“Ситуация уничтожения первой независимой всеукраинской радиосети будет свидетельствовать не в пользу информационной безопасности Украины, снизит положительный рейтинг государства и навредит имиджу Украины на международной арене”, подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, по информации газеты «КоммерсантЪ-Украина», Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 16 марта принял решение выделить 55 свободных радиочастот компании “Новий Обрій”.

По информации издания, «среди прочего компания получила 12 из 15 бывших частот радио "Мелодия".

“Новий Обрій” будет осуществлять вещание во Львове, Ивано-Франковске, Житомире, Кировограде, Ялте и других городах.

После этого радиосеть “Мелодия” обратилась к В.ЯНУКОВИЧУ с просьбой «срочно назначить и возглавить комиссию по расследованию ситуации вокруг уничтожения первой независимой всеукраинской радиосети». В обращении отмечалось, что без вмешательства Президента «нам осталось существовать считанные дни, а может быть, и часы. Мы уже в ближайшее время ждем практических действий по обесточиванию наших передатчиков, и просим вас срочно назначить и возглавить комиссию по расследованию ситуации вокруг уничтожения первой независимой всеукраинской радиосети».