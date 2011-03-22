Хорошковский прокомментировал свою «возможную отставку»

Председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ считает слухи о своей возможной отставке «конкурентной борьбой».

Об этом он заявил в интервью газете «КоммерсантЪ-Украина» (№44 от 22 марта).

Отвечая на вопрос, что ему известно о возможном уходе с поста главы СБУ, В.ХОРОШКОВСКИЙ сказал: «Ничего не известно. Мою отставку может инициировать и принять только один человек – Президент Украины. Те, кто распускает слухи, как правило, преследуют свои личные цели. Например, делают это в рамках конкурентной борьбы, пытаясь либо ослабить систему, выражая свое недовольство, или просто показать окружающим собственную близость к определенным источникам информации. Скажу вам абсолютно искренне – людей, которые обладают реальной информацией, очень мало, и они, как правило, не болтливы».