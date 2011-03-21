Укрзализныце назначили нового главу

13:11, 21 марта 2011
Политика
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Информация от Колесникова

Владимир КОЗАК
Новым главой «Укрзализныци» назначен Владимир КОЗАК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

Отвечая на вопрос журналистов, был ли уволен генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, Б.КОЛЕСНИКОВ сказал: «В пятницу он (М.КОСТЮК – УНИАН) написал заявление, и его уволили. Назначили Владимира КОЗАКА. Сегодня его уже представили (коллективу «Укрзализныци» – УНИАН)».

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