Укрзализныце назначили нового главу

Новым главой «Укрзализныци» назначен Владимир КОЗАК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.

Отвечая на вопрос журналистов, был ли уволен генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, Б.КОЛЕСНИКОВ сказал: «В пятницу он (М.КОСТЮК – УНИАН) написал заявление, и его уволили. Назначили Владимира КОЗАКА. Сегодня его уже представили (коллективу «Укрзализныци» – УНИАН)».