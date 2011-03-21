Укрзализныце назначили нового главу
13:11, 21 марта 2011Политика
2856
Информация от Колесникова
|Владимир КОЗАК
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Борис КОЛЕСНИКОВ.
Отвечая на вопрос журналистов, был ли уволен генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, Б.КОЛЕСНИКОВ сказал: «В пятницу он (М.КОСТЮК – УНИАН) написал заявление, и его уволили. Назначили Владимира КОЗАКА. Сегодня его уже представили (коллективу «Укрзализныци» – УНИАН)».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter