Томенко: сенсорная кнопка может заработать через две недели

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что на следующей пленарной недели может быть принято решение о ведении сенсорной системы для голосования.

Об этом он заявил в интервью 5-му каналу в воскресенье.

Н.ТОМЕНКО отметил, что сейчас Партия регионов не отказывается вводить эту систему при условии, если будут внесены соответствующие изменения в регламент ВР.

"Я думаю, что может быть это решено, поскольку на сегодняшний день Партия регионов сказала, что она против. «Против» - из-за постановления. А вот если внести изменения в регламент ВР, то мы «за». Поэтому мы должны воспользоваться этой историей", - сказал вице-спикер.

По словам Н.ТОМЕНКО, в случае внесения проекта закона об изменениях к регламенту последующее решение вопроса о введении сенсорного голосования не будет нуждаться в длительной дискуссии.

"Поэтому я думаю, что через две недели, когда состоится пленарная неделя, Верховная Рада должна поставить точку в персональной ответственности депутатов", - сказал вице-спикер.