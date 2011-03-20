Янукович о Ливии, ООН и эвакуации

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ считает, что усилия всех причастных к ситуации в Ливии сторон должны быть, прежде всего, сосредоточены на защите и гарантировании безопасности гражданского населения с благородной гуманитарной миссией помощи больным и пострадавшим.

На этом глава Украинского государства акцентировал в заявлении, текст которого передан УНИАН.

«Сегодня ряд государств начали специальную военную операцию для обеспечения полного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН 1970 (2011) и 1973 (2011) относительно ситуации в Ливии», - напомнил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, в соответствии с Уставом ООН резолюции Совета Безопасности являются обязательными для выполнения всеми государствами-членами организации, потому Украина неуклонно будет выполнять положение упомянутых резолюций.

«При этом мы особенно отмечаем положение резолюции 1973 (2011) относительно недопустимости любой формы иностранной оккупации территории Ливии», - подчеркнул Президент Украины.

«Принципиально важным для нас является то, что даже в условиях внедрения над территорией Ливии зоны, запрещенной для полетов, должны быть сохранены все необходимые возможности для предоставления гуманитарной помощи и осуществления эвакуации гражданского населения», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

«Украина готова оказывать такую помощь и эвакуировать украинских граждан и граждан наших международных партнеров, в том числе путем предоставления соответствующих операционных сил и средств», - заверил глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что по его поручению МИД и другие органы государственной власти Украины продолжают предоставлять необходимое содействие гражданам Украины, находящимся на территории Ливии. «Мы поддерживаем постоянный контакт с правительствами других государств, в том числе теми, которые принимают участие в начатой военной операции», - подчеркнул Президент.

Как отметил В.ЯНУКОВИЧ, «безусловным приоритетом для нас является гарантирование безопасности наших граждан и их последующей эвакуации с территории Ливии так же, как и предоставление гуманитарной помощи пострадавшим в ходе вооруженного конфликта в условиях внедрения над территорией Ливии зоны, запрещенной для полетов».