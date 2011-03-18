Тимошенко: Янукович не мог решить, что для него хуже

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Генпрокуратура дала ей разрешение на выезд в Брюссель непосредственно по указанию Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом она заявила во время эфира "Большой политики" на телеканале "Интер".

"Я думаю, что действующий Президент никак не мог решить что для него хуже - отпустить меня в Брюссель или оставить в Киеве. И как только он определился и понял позицию мирового сообщества, безусловно, он дал команду Генеральной прокуратуре отпускать", - сказала Ю.Тимошенко. При этом она добавила, что это не была самостоятельная позиция следователей и прокуроров. "Это позиция персонально ЯНУКОВИЧА", - отметила лидер партии.

В начале программы был показан сюжет, в котором подводились итоги года пребывания в оппозиции Ю.Тимошенко и ее политической силы. Комментируя этот сюжет, Ю.Тимошенко отметила, что "он очень четко говорит о том, какую тенденциозность набирает программа". "Я думаю если бы здесь был АЗАРОВ, вы бы не увидели в этих фильмах очереди в Луганске за хлебом, очереди в налоговых", - сказала она. Ведущий программы Евгений КИСЕЛЕВ возразил ей, заверив что все это было показано. В свою очередь Ю.Тимошенко отметила, что "хорошо знала куда шла и что здесь заготовлено все до каждой реплики и каждого сюжета". "Но я шла не для того, чтобы общаться в таком режиме. Я шла для того, чтобы общаться с людьми и донести то, что я хочу донести", - отметила она.