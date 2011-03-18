Королевская убедилась, что под налоговой стоят тысячные очереди

Тысячные очереди людей под налоговой – яркий пример абсурдности некоторых норм, заложенных в новом Налоговом кодексе. Об этом заявила глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ во время общения с людьми под стенами налоговой инспекции в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, сегодня, 18 марта, народный депутат Н.КОРОЛЕВСКАЯ посетила одну из налоговых инспекций Киева и пообщалась с людьми, стоящими в очереди на сдачу деклараций. «То, что по всей стране выстроились тысячные очереди людей под налоговыми инспекциями, – яркий пример абсурдности некоторых норм, заложенных в новом Налоговом кодексе. Люди вынуждены сутками стоять под стенами налоговых инспекций, теряя драгоценное рабочее время и увеличивая убытки как людей, так и государства, которое несет затраты на печать никому не нужных бланков и их администрирование», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, «Налоговый кодекс парализовал работу экономически активной части населения, от которых требуется ежемесячно сдавать декларации о доходах физических лиц. Очереди и дефицит – вот что характеризует экономическую ситуацию в стране. Неадекватные и абсурдные положения Налогового кодекса вредят экономике и создают возможности для издевательства над людьми».

Она отметила, что даже на самозанятых физических лиц-предпринимателей возложена обязанность ежемесячно предоставлять пустые декларации. Кроме того, предоставления этих документов совпадает со сроком подачи отчетности по налогу на добавленную стоимость. «В результате рядовые налоговые инспекторы захлебываются в потоке бумаги, а вокруг зданий налоговых возникли тысячные очереди. Я считаю, что разработчики Налогового кодекса, внесшие в него такие абсурдные нормы, должны, наконец, понести ответственность за свои действия!», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Глава Комитета Верховной Рады внесла свой законопроект с поправками к Налоговому кодексу, отменяющий необходимость сдачи в налоговые инспекции пустых бланков деклараций по налогу на доходы физических лиц. Она также обратилась с официальным запросом на имя премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с предложением поддержать данный законопроект и ликвидировать неэффективное государственное регулирование порядка предоставления декларации по налогу на доходы физических лиц налогоплательщиками, которые не используют наемный труд.