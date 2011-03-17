Левочкин: Янукович продолжает работать над админреформой
Положения о министерствах уже готовы
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ продолжает работать над административной реформой.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам глава Администрации Президента Сергей ЛЕВОЧКИН.
По его словам, Президент надеется, что в ближайшее время будет принят закон о центральных органах исполнительной власти, а также закон о регуляторах и о государственной службе.
С.ЛЕВОЧКИН также информировал журналистов, что завершила работу рабочая группа по подготовке положений о министерствах. По его словам, соответствующий документ будет подписан в ближайшие 5 дней.
Кроме того, С.ЛЕВОЧКИН напомнил, что в правительстве и в налоговой администрации работает рабочая группа, которая вырабатывает предложения относительно совершенствования налогового регулирования. Задача Президента в этой сфере, сказал он, «способствовать развитию бизнеса».