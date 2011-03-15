Мэр Черновцов считает недоразумением обвинения в притеснении СМИ

Черновицкий городской голова Николай ФЕДОРУК расценивает заявление о притеснении свободы слова из его стороны как недоразумение и готов нести ответственность, если будет доказан хотя бы один факт его вмешательства в редакционную политику.

Об этом говорится в заявлении Н.ФЕДОРУКА к Уполномоченному Верховной Рады по защите прав человека, международной правозащитной организации «Репортеры без границ» и Национальному союзу журналистов Украины, переданном УНИАН.

Н.ФЕДОРУК заверяет, что всегда был и является поборником свободы слова.

«Как досадное недоразумение расцениваю публичное заявление о притеснениях с моей стороны свободы слова. Готов нести предусмотренную законом ответственность, если будет приведен хотя бы один факт моего вмешательства в редакционную политику печатного или электронного средства массовой информации, препятствие профессиональной деятельности журналиста», - подчеркивается в заявлении.

По его мнению, заявление о притеснениях с его стороны свободы слова стало одним из элементов политической технологии «отдельных личностей, по указанию которых уже несколько месяцев продолжается наступление на местное самоуправление в Черновцах». «Верю, что нечестная игра отдельных дельцов от политики не расколет коллектив черновицких журналистов, посеять в их рядах противостояние и раздор», - заявляет мэр.

Н.ФЕДОРУК призывает журналистов быть объективными и беспристрастными, максимально оперативно и полно информировать черновчан, не занимать позицию ни одной из сторон, задействованных в этом процессе.

Также Черновицкий городской голова просит «Репортеров без границ», Национальный союз журналистов Украины и Уполномоченного по правам человека изучить состояние с соблюдением свободы слова в Черновцах, провести независимый экспертный опрос журналистов всех местных СМИ и дать профессиональную оценку сложившейся ситуации.

«Прошу журналистов Черновцов приобщиться к этому процессу и быть максимально откровенными и искренними при оценке деятельности Черновицкого городского головы, городского совета и его исполнительных органов относительно соблюдения свободы слова и обеспечения объективного информирования общества, создания условий для профессиональной журналистской деятельности», - сказано в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 12 марта группа черновицких журналистов заявила о фактах притеснения свободы со стороны мэра города. По их словам, городской голова блокирует телетрансляции заседаний сессии Черновицкого городского совета. Мэр, согласно заявлению, «дал указание своим техническим службам, без которых трансляция не возможна, не появляться в сессионном зале», поэтому «бригада тележурналистов, которая была готова транслировать сессию, так и не смогла приступить к работе».

Представители СМИ задаются вопросами: «Какая секретная и закрытая информация озвучивается в сессионном зале, что она не может стать доступной для общества, избиравшее и городского голову, и депутатский корпус?» и почему «когда большинство депутатов на сессии выдвинуло требование возобновить трансляции, мнение этих людей было также проигнорировано».

Журналисты также заявляют о существовании «неофициального запрета городского головы подчиненным ему чиновникам давать какие-либо интервью средствам массовой информации».