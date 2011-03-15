Азаров объяснил: за продажу бензина дороже 9,5 гривен никого карать не будут

Правительство не будет применять жестких мер к продавцам нефтепродуктов при установлении ими цен выше рекомендованной максимальной цены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге журналистам в Иерусалиме.

Он подчеркнул, что правительство не ограничивало цену на бензин и дизельное топливо, а по согласованию с производителями и поставщиками нефтепродуктов установило ценовой коридор для цен на бензин и дизельное топливо.

“В процессе переговоров был установлен так называемый коридор, в пределах которого могут изменяться цены на нефтепродукты. Если этот коридор добровольно установлен, значит, он должен выполняться точно так же на добровольной основе. Поэтому мы не планируем никаких жестких санкций против тех компаний, которые не придерживаются этого ценового коридора”, - сказал Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что правительство будет проводить “аккуратную” политику в отношении рынка нефтепродуктов. “Мы прекрасно знаем, что пока наши заводы не заработают и мы не сможем обеспечить превышение предложений на рынке нефтепродуктов, мы должны вести достаточно аккуратную политику”, - сказал премьер.

Вместе с этим он отметил, что по фактам завышения цен на нефтепродукты могут проводиться специальные расследования, в результате которых к тем, кто безосновательно повышает цены, могут применяться специальные санкции.

Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что на сегодняшний день никаких предпосылок для возникновения дефицита нефтепродуктов в Украине не существует. В госрезерве, по словам премьера, будут накоплены достаточные запасы нефтепродуктов. Он отметил, что создать необходимый запас энергоресурсов поручено Министерству энергетики и угольной промышленности, Минэкономразвитию и Госрезерву.

“В ближайшее время заложить и создать необходимый запас нефтепродуктов, который позволил бы нам переживать сложные времена, которые могут быть на рынке нефтепродуктов”, - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что сегодня в Израиле бензин стоит почти в два раза дороже, чем в Украине. “А поставщики-то одни и те же, по большому счету”, - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, экспертно-аналитическая группа по вопросам стабильного функционирования рынка нефти и нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности установила верхнюю границу ценового коридора на бензин А-95 в размере 9,5 грн./литр, на дизельное топливо – 9 грн./литр.

Такое решение было принято 11 марта на совещании группы, которое проводилось по поручению премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА.