Онопенко требует ареста трех судей

В среду, 16 марта, во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия будет рассмотрен вопрос о даче согласия на арест (взятие под стражу) трех судей, обвиняемых в коррупции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата, председателя Комитета ВР по вопросам правосудия Сергея КИВАЛОВА.

В частности, это касается судьи Кодимского районного суда Одесской области С. и судей Мелитопольского горрайонного суда Запорожской области супругов К.

Как отмечается в представлении Генеральной прокуратуры Украины, внесенном в Верховную Раду и поддержанном председателем Верховного Суда, судья К., рассматривая дела об админнарушении, преднамеренно называл нарушителям заведомо завышенные суммы штрафов и принимал эти штрафы лично, из рук в руки.

«После этого выносил постановление о наложении на нарушителя минимального штрафа и платил его. Разница оседала в кармане хваткого судьи. Материалы дела свидетельствуют о преднамеренном системном характере судейских сделок. Таким способом судья К. «вынес решение» в отношении 56 человек, завладев их средствами в особо крупных размерах.Его супруга , по информации следователей, требовала и получила взятки у гражданки за «смягчение» приговора для ее сына», - отмечается в сообщении.

Судья С. обвиняется по пяти статьям Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируют вымогательство и получение взятки, давление и запугивание свидетелей, принуждение их к неправдивым показаниям в суде. Представление на арест (взятие под стражу) этого судьи поступило от судьи Апелляционного суда Винницкой области, который рассматривает дело в отношении судьи С.

По словам С.КИВАЛОВА, все представления поддержал и внес в Комитет по вопросам правосудия председатель Верховного Суда Василий ОНОПЕНКО.

Отвечая на вопросы журналистов о том, почему для судей планируют применить такую жесткую меру пресечения - арест (взятие под стражу), председатель комитета С.КИВАЛОВ сообщил, что в представлениях, которые поступили в Комитет ВР, отмечено, что, несмотря на выдвинутые судьям обвинения, они остаются на работе, рассматривают дела и выносят решения именем Украины. Кроме того, как установлено в ходе судебного и досудебного следствия, судьи препятствуют в установлении истины по делу, не появляются на допросы, оказывают давление и запугивают свидетелей, в результате чего некоторые из них уже изменили свои показания, испугавшись угроз со стороны судей.

«Комитет по вопросам правосудия пришел к заключению, что представление, внесенное председателем ВСУ, отвечает Регламенту ВР и полностью может быть поддержано» - констатировал С.КИВАЛОВ.