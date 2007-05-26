Депутаты от Партии регионов блокировали часть Внутренних войск в Одессе

Члены фракций «Партии регионов» в Одесском городском и областном советах сегодня блокировали входы и выходы в воинскую часть Внутренних войск МВД, расположенную на ул. Промышленной, 22. причем около 50 «регионалов» с флагами заняли позиции еще с 7 утра, передает корреспондент УНИАН.

Депутаты утверждают, что одесское подразделение Внутренних войск в полной экипировке готовится ехать в Киев тремя автобусами. Два автобуса якобы уже отправились в столицу рано утром. Машины на выезде на магистраль Одесса-Киев остановили сотрудники ГАИ, однако вскоре автобусы продолжили движение.

Депутаты-члены Партии регионов заявляют, что не допустят «нечистых политических игр» и будут стоять возле части «столько, сколько потребуется».

Как сообщал УНИАН, 25 мая Президент Виктор ЮЩЕНКО издал указ о переподчинении внутренних войск главе государства. Позже суд признал этот документ недействительным. Между тем, по сообщению МВД, командующий внутренними войсками Александр КИХТЕНКО лично отдал приказ о выдвижении воинских подразделений в Киев.