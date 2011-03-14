Тимошенко: Власть должна доплатить людям 25% к их пенсиям и зарплатам

Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО в своем заявлении на имя генерального прокурора Украины Виктора ПШОНКИ требует проведения расследования фактов фальсификации правительством экономических показателей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня журналистам после очередного посещения Генпрокуратуры.

«Я передала это заявление, но написала ее прямо на генерального прокурора, а не на следователя, потому что следователи, к сожалению, – заложники сегодняшнего, в том числе незаконного, нечестного, поведения самого генерального прокурора», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время лидер партии «Батькивщина» высказала сомнение в перспективности этого дела при этой власти. «Я, безусловно, понимаю, что эта Генеральная прокуратура даже пальцем не пошевельнет для того, чтобы разобраться с этим преступлением. Но я убеждена, что уже новый генеральный прокурор уже при новой власти - я убеждена, что они не будут долго издеваться над страной – разберется в этом уголовном преступлении и обязательного восстановит справедливость», - сказала она.

Как сообщает пресс-служба БЮТ-Батькивщины, экс-премьер соглашается с выводами независимых экспертов, в соответствии с которыми уровень инфляции в 2010 году составлял свыше 25% в то время, как власть обнародовала данные о 9-процентном уровне инфляции.

"Смешно сегодня выглядят политические преследования на пустом месте в то время, как у каждого человека из кармана украли до 25% заработных плат и пенсий ежемесячно", - считает она.

Юлия Тимошенко также сообщила, что фракция "БЮТ-Батькивщина" на Согласительном совете будет требовать включения в повестку дня рассмотрения проекта документа, который обяжет власть пересчитать зарплаты и социальные выплаты в соответствии с уровнем роста цен.

"Наша фракция затрагивает вопрос о том, чтобы срочно было принято решение Верховной Рады, которое обязывает правительство полностью пересчитать инфляцию, потому что каждому человеку понятно, что цены за прошлый год выросли не на 9%, и чтобы людям за 2010 год доплатили минимум 25% ежемесячно к их пенсиям и заработным платам. Завтра мы будем поднимать этот вопрос в зале Верховной Рады", - отметила лидер партии "Батькивщина".

"Это настоящее преступление, когда обманули, обворовали каждого человека, забрали у каждого человека из кармана его собственные деньги, которые он по закону должен получить", - убеждена Юлия Тимошенко.