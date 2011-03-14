Турчинов объяснил, почему он еще не под следствием
"Я им не собираюсь помогать"
Первый заместитель лидера партии "Батьківщина" Александр ТУРЧИНОВ пока не берется прогнозировать, какие обвинения Генпрокуратура может впоследствии выдвинуты против него.
Об этом он заявил в интервью 5-му каналу.
"Прогнозировать действия наших оппонентов невозможно", - сказал А.ТУРЧИНОВ.
Он отметил, что каждый, кто в настоящее время в политике оппонирует нынешней власти, должен быть готов к тому, что против него в любое время может быть сфабриковано дело.
"Поэтому, если имеешь смелость быть в оппозиции, должен быть готов, что в любое время будет сфабриковано дело. Какое дело сфабриковать против меня, я думаю, что они пока этого не решили", - прибавил он.
При этом, по словам А.ТУРЧИНОВА, исходя из того, какие обвинения выдвигаются оппозиционерам, такое дело может касаться чего угодно.
"Открыть дело могут по любому вопросу. Но я им не собираюсь помогать. Пусть они сами рассуждают, в чем обвинять оппозиционеров", - прибавил А.ТУРЧИНОВ.