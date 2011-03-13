Ярошенко считает, что Украине дефолт не грозит

В Украине сегодня есть достаточное количество финансовых ресурсов и дефолт ей не грозит.

Об этом заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО вчера в Донецке на пресс-конференции, комментируя тот факт, что американское издание «Business Insider» внесло Украину в список 18 стран, которым грозит дефолт.

«Я также подтверждаю, что у нас абсолютно нет никаких оснований для того, чтобы такие оценки делать…. Сейчас у нас достаточно финансовых ресурсов, и мы обслуживаем все свои долговые обязательства без проблем», - сказал министр.

Он объяснил эту информацию о возможном дефолте в Украине лишь некомпетентностью того агентства, которое сделало подобный вывод. «Но вы знаете, что мир у нас не маленький, он большой. В мире очень много разнообразных агентств, которые делают соответствующие исследования. То есть эта информация сделана агентством, возможно, которое не знает реальной ситуации, того, что происходит в финансах нашего государства», - отметил Ф.ЯРОШЕНКО.

Он напомнил, что, действительно, «в минувшем году мы столкнулось с очень большими проблемами с точки зрения в обслуживании системы государственных финансов».

По словам Ф.ЯРОШЕНКО, на момент прихода его на должность министра, государственная казна, действительно, была пуста.

«Если привести пример, то когда я стал министром финансов, я думал, что там будет все просто, у меня есть большой опыт работы в государственной системе, я достаточно совершенный финансист, разрабатывал десятки бюджетов…а когда я на протяжении недели поработал, у меня было очень печальное состояние, как у человека. Почему? Потому что на счетах совсем нет денег, государственная казна была полностью пустая, долговая нагрузка была очень большой и разбалансованность системы была», - посетовал министр. Но при этом добавил, что пришедшей новой команде «было ясно и понятно, что и как делать».

«Мы прошли непростой путь, но сбалансировали эту систему государственных финансов», - отметил Ф.ЯРОШЕНКО.

Он подтвердил свои слова цифрами, рассказав о тех показателях, которые были получены министерством по итогам 2010 года.

«По результатам 2010 года мы все показатели, запланированные госбюджетом, выполнили. Если мы планировали дефицит госбюджета по общегосударственным расходам в размере 5%, то мы получили 4,44%. То есть, мы вложились, и даже наш показатель получен значительно лучший. А в 2009 году этот показатель был с учетом спрятанного дефицита около 18%. То есть, за этот период нам удалось сбалансировать и на конец 2010 году у нас больше 25 млрд. грн. уже было на казначейских счетах», - констатировал Ф.ЯРОШЕНКО.

Говоря о сегодняшнем дне, глава министерства финансов еще раз подчеркнул, что в Украине «достаточно ресурсов», а дефицит государственного бюджета в 2011 году «составит 3,5%, в 2012 году дефицит планируется на уровне 2,5% , а в 2013 году этот показатель будет равен 2%».