Леводемократические партии Украины заявили о намерении объединиться

Партия «Народная власть» (лидер - Иосиф ВИНСКИЙ), Социал-демократическая партия Украины (Юрий БУЗДУГАН), Социал-демократическая партия Украины (объединенная) (Юрий ЗАГОРОДНИЙ), партия «Справедливость» (Станислав НИКОЛАЕНКО), Украинская селянская демократическая партия (Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ), которые входят в объединение “Українська демократична лівиця”, намерены создать единую политическую силу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они заявили на пресс-конференции по результатам первого форума “Української демократичної лівиці”, который состоялся сегодня в Киеве.

И.ВИНСКИЙ сказал, что уже к началу осени объединительный процесс должен начаться. Отвечая на вопрос журналистов, кто возглавит эту политическую структуру, лидер “Народной власти” отметил, что этот вопрос еще не обсуждался.

Он добавил, что партии “лівиці” объединяют в первую очередь общие идеологические принципы. “Мы не делаем проект под конкретного лидера”, - сказал И.ВИНСКИЙ.

Ю.БУЗДУГАН также отметил, что для “лівиці” приоритетом является защита интересов людей наемного труда. “Для нас на первом месте справедливая зарплата”, – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в январе 2011 года “Українська демократична лівиця” призвала всех сторонников идеи социальной справедливости, европейского социализма, все левоцентристские, социал-демократические и социалистические партии к единению и формированию единой политической силы.