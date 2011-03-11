Онопенко: Мне обидно за судей, которые стоят на коленях перед властью

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО заявляет, что ему не стыдно за последние 5 лет деятельности в должности председателя ВСУ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВСУ заявил сегодня, отвечая на вопросы, заданные ему судьями на пленуме, который должен решить выражать В.ОНОПЕНКО недоверие, или нет.

«То, что я делал до этого, мне не стыдно. То, что я не сделал, это не от меня зависит. Хотя есть ли в этом зале тот, кто все сделал?», - спросил В.ОНОПЕНКО, отметив при этом, что в случае, если он и в дальнейшем будет выполнять обязанности председателя ВСУ, то он будет делать все, что предусмотрено Конституцией.

Вместе с тем на вопрос, не обидно ли ему за назначение на определенные административные должности отдельных судей, он ответил: «Мне обидно за тех судей, в том числе занимающих административные должности и зависящих в работе от власти… стоят на коленях. Это не судья, которого вызывают в кабинет и дают указания».

Вместе с тем, на другой вопрос, касающийся, верит ли он, что Верховный Суд возродится, если им будет руководить В.ОНОПЕНКО и в дальнейшем, председатель ВСУ ответил: «Я лично верю, что Верховный Суд возродится, он не убит, несмотря на определенные усилия, я не буду говорить кого. Он возродится, если меньше ему будут вставлять палки в колеса».

В свою очередь судья ВСУ Николай ГУСАК, выступая на пленуме заметил, что он лично будет голосовать за выражение В.ОНОПЕНКО недоверия, хотя 5 лет назад голосовал за его избрание.

В контексте этого Н.ГУСАК заявил, что по его убеждению, оснований для избрания В.ОНОПЕНКО председателем ВСУ не было раньше и нет сейчас. «Он занимался политикой и не был судьей Верховного Суда, не был тем, кто осуществляет правосудие. Василий Васильевич, занимаясь политической деятельностью, привнес ее и сюда. Мы тогда слукавили, голосуя за него».

В то же время Н.ГУСАК отметил, что он не хочет «чтобы Верховным Судом руководили из других кабинетов, чтобы вся власть была приватизирована одной партией – партией власти».

Сейчас в заседании пленума объявлен перерыв для подготовки к голосованию о выражении недоверия В.ОНОПЕНКО.