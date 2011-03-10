Тимошенко пригласили в Литву
12:43, 10 марта 2011Политика
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На форум "Лучший опыт укрепления демократии"
|Даля Грибаускайте и Тарья Халонен
Об этом сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.
Официальное приглашение направлено от имени Президента Финляндии Тарьи ХАЛОНЕН и Президента Литовской Республики Далии ГРИБАУСКАЙТЕ.
Как сообщалось, Ю.ТИМОШЕНКО в настоящее время находится на подписке о невыезде. Ее обвиняют в нецелевом использовании средств, выделенных в рамках Киотского протокола, и в превышении власти и служебных полномочий во время закупки под гарантию правительства автомобилей для сельской медицины.
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