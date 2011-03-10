Тимошенко пригласили в Литву

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО приглашена принять участие в международном форуме "Лучший опыт укрепления демократии", который состоится 30 июня в Литве.

Об этом сообщается на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

Официальное приглашение направлено от имени Президента Финляндии Тарьи ХАЛОНЕН и Президента Литовской Республики Далии ГРИБАУСКАЙТЕ.

Как сообщалось, Ю.ТИМОШЕНКО в настоящее время находится на подписке о невыезде. Ее обвиняют в нецелевом использовании средств, выделенных в рамках Киотского протокола, и в превышении власти и служебных полномочий во время закупки под гарантию правительства автомобилей для сельской медицины.