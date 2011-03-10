Львовский облсовет требует отставки министра иностранных дел

Львовский областной совет требует отставки министра иностранных дел Украины Константина ГРИЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом 9 марта на сессии обращении Львовского областного совета к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ.

«Украинский народ на свои средства содержит высокопрофессионального защитника интересов руководителей Российской Федерации. Львовский областной совет считает такую ситуацию абсолютно недопустимой и требует от Президента Украины В.ЯНУКОВИЧА немедленно уволить К.ГРИЩЕНКО с должности министра иностранных дел Украины», - говорится в обращении областных депутатов.

В обращении, в частности, отмечается: «18 февраля, во время Часа вопросов к правительству, который проходит в Верховной Раде Украины, К.ГРИЩЕНКО подчеркнул, что российская власть имела все правовые основания, чтобы закрыть украинские самоуправляемые организации в Российской Федерации. Таким образом, украинцы в который раз убедились, что действующая власть с плохо скрытым энтузиазмом защищает интересы властной верхушки России намного лучше, чем права и интересы собственного народа. Вместо того, чтобы защищать права украинцев за границей, Министерство иностранных дел Украины способствует их нарушению».

Авторы обращения отмечают, что «министр иностранных дел К.ГРИЩЕНКО, при содействии Президента В.ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Н.АЗАРОВА, демонстрирует полную поддержку шовинистических замыслов российской властной верхушки. Чего стоят намерения К.ГРИЩЕНКО сдать наши территориальные воды в Керченском проливе, отбеливание В.ПУТИНА относительно его украинофобских заявлений о Второй мировой войне и откровенная ложь о полном возобновлении работы украинской библиотеки в Москве».