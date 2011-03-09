Герман собирается пропускать через Тарасову гору 50 богатеев в час?

Вертолетная площадка на Тарасовой горе необходима для паломничества сюда богатых людей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня журналистам в Каневе заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

“Такая площадка нужна, поскольку Шевченковское место должно стать местом паломничества не только бедных людей, но и известных людей со всего мира – президентов, премьеров. Это должно быть обязательно в протоколе, так как в других странах”, - сказала А.ГЕРМАН.

По ее мнению, могила Т.Шевченко должна стать “сакральным местом”. В связи с чем необходимо предоставить возможность добраться до этого места всеми видами транспорта. В то же время, А.ГЕРМАН не назвала дату, когда будет достроена вертолетная площадка. “Но я знаю, что это надо сделать”, - отметила она.

Как сообщал УНИАН, в селе Пекари Каневского района Черкасской области в рамках подготовки к Евро-2012 начато строительство вертолетной площадки с пассажирским терминалом на 50 пассажиров в час и подъездной дорогой.

В результате гостьи Евро-2012 смогут посетить Шевченковские места, экономя время на дорогу.