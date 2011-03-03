Журналиста, интересовавшегося налоговым Майданом, выпустили из СИЗО

Апелляционный суд Киева удовлетворил жалобу журналиста Игоря ГАРКАВЕНКО на продление срока удержания его под стражей по обвинению в повреждении гранитной плитки во время акций предпринимателей против Налогового кодекса на Майдане Незалежности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВОО "Коалиция участников помаранчевой революции".

Как отметили в пресс-службе ВОО “КУПР”, “И.ГАРКАВЕНКО, который приходил на Майдан в ноябре 2010 года в качестве журналиста с целью написания репортажа, около двух месяцев находился под стражей по бессмысленному обвинению в якобы повреждении гранитной плитки, хотя во время установления палаток его в городке не было вообще”.

“Районный суд продлил ему срок удержания под стражей еще на 2 месяца. Апелляционный суд отменил противозаконное и неправосудное решение”, - сообщили в пресс-службе ВОО “КУПР”.

Как сообщал УНИАН, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧЕВА во время мониторинга состояния соблюдения прав человека в Киевском следственном изоляторе на личном приеме встретилась с 36-летним И.ГАРКАВЕНКО – участником налогового Майдана. Открытым производством омбудсмана установлено, что 23 декабря 2010 года И.ГАРКАВЕНКО был задержан ГУ МВД Украины в Киеве. В этот же день ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 28, части первой статьи 194 Уголовного кодекса Украины – умышленное повреждение имущества. На следующий день Голосеевским районным судом Киева И.ГАРКАВЕНКО была избрана мера пресечения в виде удержания под стражей. По объяснению самого задержанного, он никакого отношения к повреждению гранитного покрытия на Майдане Незалежности не имеет, поскольку прибыл из Харькова в Киев лишь 25 ноября 2010 года – после установления палаточного городка.

1 марта И.ГАРКАВЕНКО в знак протеста объявил в следственном изоляторе бессрочную голодовку.