Назначение Турчинова комментирует российский политолог

В переданном УНИАН комментарии российский эксперт Андрей ОКАРА выражает сомнение, что назначение Александра ТУРЧИНОВА первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины сделано с целью реализации “силовых действий”.

"Партия регионов заявила, что ТУРЧИНОВ нужен ЮЩЕНКО для силовых действий. Мне так не кажется. Сначала говорили что и ПЛЮЩ нужен ЮЩЕНКО для того, чтобы распустить Кабинет Министров. В украинских условиях решительные политические шаги, тем более с применением силы, не слишком присущи украинской политической жизни”, - считает политолог.

При этом он выразил мнение, что фигура В.ТУРЧИНОВА не будет настолько же комфортной для Президента Виктора ЮЩЕНКО как фигура секретаря СНБО Ивана ПЛЮЩА. “Но, судя по всему, складывается ситуация, при которой эти силы будут друг друга удерживать и уравновешивать”, - добавляет А.ОКАРА.

По его мнению, от А.ТУРЧИНОВА нужно ожидать новшеств, “нужно посмотреть, будут это решительные действия, или, по крайней мере, уравновешивание ситуации”.

Политолог также отметил, что в нынешнем виде политическая система в Украине построена на сосуществовании трех основных политических сил. “Одна политическая сила – это ЮЩЕНКО и «Наша Украина», вторая – ЯНУКОВИЧ и Партия регионов, третья – Юлия ТИМОШЕНКО и БЮТ. Такая система называется полиархией, в которой ни одна из политических сил не имеет, условно говоря, контрольного пакета политических акций, каждая из политических сил имеет лишь блокирующий пакет. То есть, она не может развиваться по сюжету, когда победитель получит все. Такой сюжет в условиях украинской политики, в отличие от российской или белорусской, — невозможен”, - убежден эксперт. По его мнению, в такой ситуации вполне логично, чтобы представители всех этих трех политических сил были представлены в высших органах государственной власти.