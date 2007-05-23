Семенюк - Тимошенко: сама такая!

Председатель Фонда государственного имущества Украины Валентина СЕМЕНЮК возмущена заявлением лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО о том, что в Украине сейчас приватизация происходит спешно и незаконно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.СЕМЕНЮК сказала сегодня журналистам после заседания Кабинета Министров.

По словам В.СЕМЕНЮК, когда Ю.ТИМОШЕНКО была премьер-министром, то «давала поручение бегом и быстро в последний день своего премьерства приватизировать Одесский припортовый завод». На сегодняшний же день, по словам В.СЕМЕНЮК, проведен детальный анализ ОПЗ. Условия конкурса будут еще обсуждаться и утверждаться постановлением Кабинета Министров.

Критику же лидера БЮТ в свой адрес В.СЕМЕНЮК связывает со своим членством в СПУ и со своей принципиальной позицией.

«Как говорил один депутат - я сегодня никому не выгодна. Потому что заставляю всех жить по закону», - заявила В.СЕМЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, 22 мая Ю.ТИМОШЕНКО заявила о намерениях коалиции «незаконно приватизировать целый ряд стратегических объектов».

По словам лидера БЮТ, Фонд государственного имущества уже издал приказ №540, которым предусматривается приватизация 548 важных украинских предприятий (в т.ч. «Укрзализница», «Укртелеком», Одесский припортовый завод). Она подчеркнула, что это намерены сделать незаконным путем, поскольку не планируется проведение конкурса по продаже этих предприятий, а соответственно - они могут быть проданы за бесценок.