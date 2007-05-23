Решение КС Пукшин называет “никудышным”

Заместитель главы Секретариата Президента Игорь ПУКШИН называет “никудышным” решение Конституционного Суда о запрещении Президенту Украины назначать председателей судов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом И.ПУКШИН сказал сегодня на брифинге.

«Объявленное решение Конституционного Суда с юридической точки зрения является никудышным – таковым, что не порождает и не создает никаких правовых последствий», - сказал И.ПУКШИН.

Он отметил, что Высший совет юстиции обратился в КС с вопросом, имеет ли он право инициировать перед Президентом освобождение судей от определенных административных должностей, а вместо этого КС вынес решение о запрещении Президенту назначать судей.

«Мне кажется, что судьи КС не до конца читают Конституцию», - сказал И.ПУКШИН, объяснив, что частью 3 статьи 106 Конституции четко определено, что Президент на основе и во исполнение Конституции и законов Украины издает указы и распоряжения, действующие на всей территории Украины.

И.ПУКШИН убежден, что обнародованное сегодня решение КС является ошибочным.

Он также отметил, что КС предложил парламенту законодательно урегулировать вопрос назначения судей, невзирая на то, что на законодательном уровне этот вопрос уже был решен.

«Я не даю политическую оценку этому решению, но, по моему мнению, это решение направлено на паралич судебной ветви власти», - сказал И.ПУКШИН, отметив, что парламент на сегодня является недееспособным.

И.ПУКШИН также сообщил, что это решение принято КС с нарушением процессуальных процедур, поскольку одно лицо в составе суда не является членом КС. «В составе суда есть лицо, которое освобождено от должности судьи КС, - СТАНИК Сюзанна Романовна», - подчеркнул он, добавив, что остальные освобожденные судьи не принимали участия в принятии этого решения.

И.ПУКШИН также отметил, что в соответствии с законом о Конституционном Суде, для принятия решения нужно минимум 10 судей, а в данном случае как раз десятым судьей была С.СТАНИК, которая освобождена.

По его словам, в соответствии с этим же законом, решение КС должно быть подписано всеми судьями КС, а оно не было подписано судьей КС Виктором ШИШКИНЫМ, который находится на больничном.

И.ПУКШИН подчеркнул, что этот факт должны оценить правоохранительные органы, поскольку было принято заведомо неправомочное решение.

«Я думаю, что это вопрос к Генпрокуратуре», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд признал неконституционным назначение Президентом председателей судов и их заместителей.

Сегодня, 23 мая, КС обнародовал принятое 16 мая решение по делу по конституционному представлению Высшего совета юстиции об официальном толковании положения части пятой статьи 20 Закона Украины "О судоустройстве Украины" (дело об освобождении судьи от административной должности).