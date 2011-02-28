Институт национальной памяти вновь возглавил Солдатенко

07:37, 28 февраля 2011
Политика
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Решение Кабмина на официальном сайте

Кабинет Министров назначил Валерия СОЛДАТЕНКО директором Украинского института национальной памяти.

Соответствующее распоряжение №146 от 14 февраля размещено на сайте правительства.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ 9 декабря 2010 года ликвидировал Украинский институт национальной памяти, который имел статус президентской структуры, а 23 февраля 2011 года освободил Валерия СОЛДАТЕНКО от должности руководителя этого института.

12 января 2011 года Кабинет Министров своим постановлением создал Украинский институт национальной памяти как научно-исследовательское учреждение, которое находится в управлении правительства.

 

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