Институт национальной памяти вновь возглавил Солдатенко

Кабинет Министров назначил Валерия СОЛДАТЕНКО директором Украинского института национальной памяти.

Соответствующее распоряжение №146 от 14 февраля размещено на сайте правительства.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЯНУКОВИЧ 9 декабря 2010 года ликвидировал Украинский институт национальной памяти, который имел статус президентской структуры, а 23 февраля 2011 года освободил Валерия СОЛДАТЕНКО от должности руководителя этого института.

12 января 2011 года Кабинет Министров своим постановлением создал Украинский институт национальной памяти как научно-исследовательское учреждение, которое находится в управлении правительства.