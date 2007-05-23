Янукович решил обойтись без подписи Ющенко

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил Министерству труда и социальной политики в рамках его полномочий обеспечить повышение пенсий с 1 июня в связи с тем, что Президент Украины до сих пор не подписал закон о внесении изменений в государственный бюджет, предусматривающий повышение пенсий и зарплат в бюджетной сфере с 1 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр труда и социальной политики Михаил ПАПИЕВ сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Срок подписания (Президентом - УНИАН) закона истек 19 мая, и трудовые коллективы призывают Президента и Верховную Раду сделать все возможное, чтобы обеспечить вступление в силу закона», - сказал М.ПАПИЕВ.

Министр уточнил, что повышение пенсий и зарплат затронет 17 млн. граждан Украины, в том числе 12 млн. пенсионеров, 1 млн. нетрудоспособных граждан и инвалидов, 3,5 млн. работников бюджетной сферы.

«Статья 96 Конституции предусматривает, если закон не подписан или не возвращен в Верховную Раду с вето Президента, председатель Верховной Рады может подписать закон и его обнародовать, после чего закон вступит в силу», - отметил М.ПАПИЕВ.

По его словам, общая сумма затрат на повышение пенсий и зарплат в бюджетной сфере составляет около 14 млрд. грн. Министр подчеркнул, что правительство определило уровень повышения выплат в соответствии с инфляционными процессами.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада V созыва приняла 4 мая Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2007 год». Кабинет министров предложил увеличить прибыльную часть госбюджета на 5 млрд. грн. Из этой суммы будет выделено на внедрение второго этапа Единой тарифной сетки 4,2 млрд. грн. Также предусмотрена доплата за звание в системе образования - 201 млн. грн., 127 млн. грн. предусмотрено на создание Государственного реестра избирателей.

3 мая Кабмин увеличил бюджет Пенсионного фонда Украины на 5 млрд. 244 млн. грн. Кабмин также внедрил II этап Единой тарифной сетки. В соответствии с этими изменениями заработная плата 3,5 млн. работников бюджетной сферы увеличится с марта до октября на 40%.

Представители Секретариата Президента не раз заявляли, что глава государства Виктор ЮЩЕНКО не подпишет ни одного закона, принятого нелегитимной ВР.