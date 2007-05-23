Заместитель главы Секретариата Президента прокомментирует решение КС

В 13.00 в Секретариате Президента Украины (ул.Банковая, 11) состоится брифинг заместителя главы Секретариата Президента Игоря ПУКШИНА. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, И.ПУКШИН прокомментирует решение Конституционного Суда о признании неконституционным освобождение председателей судов Президентом. Аккредитация журналистов по телефонам: 255-65-01, 255-78-44, 255-70-53.

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