Наша Украина и Партия регионов сошлись в драке из-за камня

Как и ожидалось, открытие камня на месте будущего памятника Симону Петлюре в Полтаве обернулось беспорядками.

Столкновения начались, когда представители Партии регионов и так называемого Союза советских офицеров попытались прорваться к камню и опрокинуть его. Милиция, разделяющая этих товарищей и представителей «Нашей Украины», отбила налет и окружила камень двойным кольцом. Однако, спонтанные стычки между противоборствующими сторонами все равно возникают.

В данный момент «регионалы» и «советские офицеры» ждут подхода своих верных соратников – коммунистов.

Ситуация накаляется. Открытие камня перенесено с 10 на 11 часов.

Обком