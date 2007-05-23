Наша Украина и Партия регионов сошлись в драке из-за камня
10:07, 23 мая 2007Политика
2572 0
ПР поддерживает Союз советских офицеров
Как и ожидалось, открытие камня на месте будущего памятника Симону Петлюре в Полтаве обернулось беспорядками.
Столкновения начались, когда представители Партии регионов и так называемого Союза советских офицеров попытались прорваться к камню и опрокинуть его. Милиция, разделяющая этих товарищей и представителей «Нашей Украины», отбила налет и окружила камень двойным кольцом. Однако, спонтанные стычки между противоборствующими сторонами все равно возникают.
В данный момент «регионалы» и «советские офицеры» ждут подхода своих верных соратников – коммунистов.
Ситуация накаляется. Открытие камня перенесено с 10 на 11 часов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter