От Могилева требуют объяснений относительно «VIP-списков» в ГАИ

Народный депутат, член политсовета партии «Наша Украина» Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО требует от министра внутренних дел Анатолия МОГИЛЕВА объяснений относительно появления новых «VIP-списков» автомобилей в подразделениях Государственной автоинспекции.

Как сообщает пресс-служба партии «Наша Украина», об этом говорится в запросе депутата на имя министра.

Поводом для запроса стала публикация в газете «Сегодня» от 22 февраля под названием «Одесской ГАИ запрещено тормозить авто мэра, губернатора и силовиков. Рядовые гаишники получили новые списки с номерами «неприкасаемых» автомобилей».

«Считаю, что наличие в системе МВД документов, обязывающих работников ГАИ не останавливать для проверки документов и состояния водителя машины с определенными номерными знаками, даже если такое авто нарушает Правила дорожного движения (кроме ДТП), является грубым нарушением норм Конституции Украины», - отмечает Г.ОМЕЛЬЧЕНКО.