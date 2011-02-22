Губернатор объяснил подчиненным, за что им надо отрезать пальцы

Председатель Хмельницкой облгосадминистрации Василий ЯДУХА заявляет, что власть должна быть максимально приближенной к людям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании коллегии ОГА.

“Люди хотят видеть конкретику. Каждый из чиновников должен показать пример своей работы. Даже те сдвиги, которые есть в области, не снимают с нас ответственности”, - сказал В.ЯДУХА.

По его словам, согласно комплексной оценке социально-экономического развития регионов Украины в прошлом году Хмельницкая область заняла 21-е места среди других областей. Хуже всего сработали Белогорский, Хмельницкий, Славутский районы и Камянец-Подольский. Кроме того, в области не удалось стабилизировать приток инвестиций и объемы строительства.

В то же время губернатор предупредил глав райгосадминистраций о персональной ответственности за социально-экономические показатели.

“Уважаемые мои, коллеги! Кто должен заниматься решением проблем в районах, в частности ценовой политикой? Мы понимаем, что это политический вопрос, и проблем с продуктами питания нет. Поэтому попросил бы не кивать друг на друга, потому что пальцы, особенно указательный, за это нужно отрезать. Тогда будет все как нужно”, - сказал В.ЯДУХА, обращаясь к председателям РГА.

Он также отметил, что главы райгосадминистраций и мэры городов должны работать согласованно.

“…Городской председатель с руководителем района постоянно между собой должны общаться и выручать продукцией питания. На полке всегда должны быть товары по доступным ценам”, - отметил В.ЯДУХА.

По его словам, пока в Хмельницкой области самые низкие цены на продукты питания.