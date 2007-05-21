Суд зарегистрировал иск Ющенко о запрете судьям КС осуществлять судопроизводство

Голосеевский районный суд Киева сегодня зарегистрировал исковое заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о запрете судьям Конституционного Суда осуществлять судопроизводство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат пятого созыва Юрий МИРОШНИЧЕНКО (фракция Партии регионов).

«Содержания искового заявления мы не знаем, но знаем, что ответчиком выступает Конституционный Суд, и есть ходатайство по обеспечению этого искового заявления, которое, по сути, предусматривает запрет на осуществление КС юрисдикции», - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

По его словам, докладчиком по этому вопросу назначена судья Голосеевского районного суда Киева Татьяна ШЕВЧЕНКО.

Народный депутат уточнил, что суд может назначить соответствующее заседание не ранее, чем через две недели.

«Мы рассчитываем, что это исковое заявление будет оставлено без рассмотрения, поскольку для него нет никаких правовых оснований», - подчеркнул он.

По словам Ю.МИРОШНИЧЕНКО, любые действия, которые будут предприняты для рассмотрения искового заявления ранее, чем через две недели, Партия регионов будет рассматривать как давление на суд с целью принятия незаконного решения.

«Глава Голосеевского суда нас заверил, что никаких незаконных решений принято не будет. И судьи понимают неотвратимость наказания в случае принятия незаконного решения», - сказал Ю.МИРОШНИЧЕНКО.

Вместе с тем Ю.МИРОШНИЧЕНКО не считает давлением на судей свое пребывание в Голосеевском районном суде. «Я здесь нахожусь для выяснения обстоятельств этого вопроса», - сообщил он.

Народный депутат выразил убеждение, что исковое заявление Президента является беспрецедентным очередным шагом давления на КС для того, чтобы заблокировать работу и не дать принять решение по делу о конституционности указа Президента о досрочных выборах.

«Без ответа на этот вопрос украинский парламент не может принять решения о досрочных выборах», - подчеркнул Ю.МИРОШНИЧЕНКО.