Данилишин: открытые против меня дела - заказные

Экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН, получивший политическое убежище в Чехии, не исключает, что к открытию против него в Украине уголовных дел причастны люди из бывшего руководства Тендерной палаты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью телеканалу «1+1».

«Открытые против меня дела являются заказными. Думаю, что к этому заказу приложили руку и бывшие руководители Тендерной палаты», - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

При этом он не назвал, кого конкретно имеет ввиду.

«Зачем их называть, если их и так все знают», - сказал экс-министр экономики.

При этом Б.ДАНИЛИШИН также сообщил, что один их руководителей Тендерной палаты в собственном кабинете угрожал ему убийством.

«Мне один из руководителей Тендерной палаты угрожал убийством в моем кабинете», - отметил БДАНИЛИШИН.

Напомним, что ранее в интервью СМИ Б.ДАНИЛИШИН уже говорил о том, что ему в кабинете угрожал убийством кто-то из народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, Министерство внутренних дел Чехии 13 января 2011 приняло решение о предоставлении политического убежища Б.ДАНИЛИШИНУ, задержанному в октябре 2010 года в Праге, и 14 января он был выпущен на свободу.