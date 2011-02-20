Яценюк: на парламентских выборах мы должны стать партией номер два

Народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК считает неуместным объединение оппозиционных партий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал сегодня в Национальном культурном центре Украины в Москве.

«У кого-то создается впечатление, что если объединятся два или три оппозиционных лидера, то что-то в стране изменится. Ничего не изменится, кроме того, что два или три лидера договорятся. Именно поэтому я поставил задачу договариваться не с политическими лидерами, а с народом Украины», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он убежден, что рассчитывать можно исключительно на народ, ведь, получив его доверие, можно получить власть и выполнить обещания.

А.ЯЦЕНЮК считает, что сейчас главная задача - представить новый план развития Украины, что позволит выиграть выборы. «Чтобы это осуществить, нужно не с политиками договариваться, нужно формировать новое качество политической элиты. Не с кем договариваться. Большинство - это ветераны украинской политики», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

В то же время он заметил, что внутриполитический процесс продолжается, и «мы выйдем на формат сотрудничества, однако нужно сначала договориться, а затем об этом говорить». Он отметил, что договоренности ради договоренностей его вообще не интересуют.

А.ЯЦЕНЮК заметил, что в странах Европы оппозиционные партии не объединяются. «Если посмотреть на Великобританию или Германию, так нигде нет объединения оппозиционных партий. Такого не бывает, потому что оппозиция, как и власть, нуждаются в конкуренции. Не может быть единой оппозиции», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, после выборов оппозиционные силы в случае прихода к власти будут вынуждены объединяться. «Сегодня ни одна из оппозиционных сил не в состоянии после выборов самостоятельно сформировать правительство. Хотя я для себя поставил задачу – мы на парламентских выборах 2012 года должны стать партией номер два с самым большим представительством в парламенте», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, месяц тому назад газета «КоммерсантЪ-Украина» написала, что партии «Фронт Змін», «Гражданская позиция», Европейская партия и УРП «Собор» намерены объединиться.