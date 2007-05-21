Ющенко заверяет: есть все возможности, чтобы поставить точку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО рассчитывает на протяжении этой недели урегулировать политический кризис в государстве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге заместитель главы Секретариата Президента Александр ЧАЛЫЙ.

По его словам, об этом глава государства сообщил во время встречи с президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер ЛИНДЕНОМ.

Президент заверил европейского гостя, что есть все возможности, чтобы на высоком политическом уровне поставить точку, для компромисса, который на техническом уровне практически проработан, но осталось провести последние политические консультации, сказал А.ЧАЛЫЙ. Он добавил, что это даст возможность разблокировать работу Верховной Рады и принять соответствующие законы для проведения досрочных парламентских выборов.

По словам А.ЧАЛОГО, Президент также обнародовал свою позицию относительно принятия решения Конституционного Суда по указам о роспуске парламента.

«Ключевой тезис Президента: конфликт, который сегодня есть в Украине, его причина – это парламентский кризис и, в первую очередь, должно быть найдено политическое решение; чисто юридическое решение не будет способствовать решению ситуации, а наоборот, может обострить конфликтную ситуацию», - подчеркнул А.ЧАЛЫЙ.

Он также сообщил, что во время встречи Р. ван дер ЛИНДЕН обсудил с В.ЮЩЕНКО, каким образом Совет Европы и ПАСЕ могут помочь Украине найти политический компромисс, каким образом имплементируется последняя резолюция ПАСЕ, затрагивались вопросы будущего конституционной реформы и вопросы поиска компромиссного решения для решения политической ситуации в Украине.

По словам А.ЧАЛОГО, во время встречи ключевым пониманием было то, что следует как можно скорее найти выход из политического кризиса, ведь затягивание поиска компромисса вредит имиджу Украины за рубежом.