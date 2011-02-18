Кожемякин рассказал как СБУ ловила его шурина-депутата в Борисполе

Депутата Киеврады от БЮТ, замглавы Соломенской райгосадминистрации Владислава Ярцева задержали. Об этом "Украинской правде. Киев" сообщил родственник Ярцева - первый зам руководителя фракции БЮТ в Верховной Раде Андрей Кожемякин.

Ко времени разговора, по словам нардепа, тот находится на допросе у следователя.

"Я не смог с ним поговорить. Он на допросе. Я поговорил со следователями. Ему инкриминируют получение взятки. Я не знаю, о какой сумме идет речь, меня это не интересовало, потому что я понимаю, что это просто осуществляется давление через семью, родственников, в частности и на меня", - сказал он.

Кожемякин добавил, что Ярцева задержали в Борисполе перед отлетом на курорт.

"Он с тремя своими детьми и с женой (сестра Кожемякина. - Ред.) выезжали на курорт на неделю. Они приехали аэропорт - Владислава забрали, а семью оставили", - сказал нардеп, отметив, что семья Ярцева все-таки полетела заграницу.

Он назвал задержание конкретной провокацией и добавил, что ему горько, что "все это разработано руками подразделения КА", которое он раньше возглавлял (первое антикоррупционное управление СБУ).

Кожемякин также отметил, что позже станет известно, что это обычная провокация.

"Ярцев не сломался, не пошел на предательство, когда их там ломали в Киевраде. Он остался в числе 14 депутатов БЮТ, и сейчас для того, чтобы его оттуда убрать, делают такие вещи", - сказал нардеп.

Между тем спикер СБУ Марина Остапенко заявила, что 18 февраля действительно кого-то задержали за взятку в Борисполе, но кого именно, она не смогла уточнить.

"Кого именно задержали, сообщим в понедельник", - сказала она.

По информации источников "Украинской правды. Киев", Ярцева задержали за взятку в 50 тысяч долларов.