Гриценко и Катеринчук объединяют свои партии

Совет партии «Гражданская позиция» принял решение об объединении в единую политическую силу с Европейской партией Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе лидера партии Анатолия ГРИЦЕНКО, такое решение было принято сегодня в Киеве на заседании совета «Гражданской позиции».

Аналогичное решение принято на заседании Совета Европейской партии Украины.

«От разговоров об объединении нужно переходить к практическим шагам. И это – наш первый общий шаг с Европейской партией Украины», - заявил после заседания А.ГРИЦЕНКО.

Он выразил убеждение, что политические партии как парламентские, так и внепарламентские, а также граждане, которые готовы совместно бороться за европейские ценности в Украине, сегодня должны объединять свои усилия.

Председатель «Гражданской позиции» заверил, что депутаты местных советов, которые были избраны от «Гражданской позиции» и Европейской партии Украины, будут действовать совместно в интересах местных общин.

А.ГРИЦЕНКО заявил, что «важнейшая задача для партии, которая будет образована на основе «Гражданской позиции» и Европейской партии Украины, - восстановить доверие людей, объединить усилия неравнодушных, профессиональных и моральных граждан и совместными усилиями остановить разрушительные процессы, которые происходят сейчас в Украине».

Кроме того, А.ГРИЦЕНКО отметил, что партия, которая будет образована на основе «Гражданской позиции» и Европейской партии Украины, будет в оппозиции к нынешней власти.

*** Европейскую партию Украины возглавляет народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК.