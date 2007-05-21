КС сегодня закроет дело о первом указе Ющенко

Сегодня Конституционный Суд Украины намерен закрыть производство по делу относительно конституционности первого указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о роспуске Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил исполняющий обязанности председателя КС Валерий ПШЕНИЧНЫЙ.

По его словам, после закрытия производства КС начнет письменное рассмотрение представления относительно конституционности второго указа Президента о роспуске парламента.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля Президент Украины В.ЮЩЕНКО подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и проведении внеочередных парламентских выборов 27 мая.

53 народных депутата обратились в КС с представлением относительно соответствия Конституции указа Президента от 2 апреля.

26 апреля Президент подписал указ, которым перенес внеочередные выборы в Верховную Раду Украины с 27 мая на 24 июня 2007 года.

14 мая КС открыл конституционное производство по делк по предоставлению 160 народных депутатов относительно конституционности указа Президента от 26 апреля.