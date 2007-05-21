Черновецкий построит себе лифт в кабинете БЮТ?

Фракция БЮТ в Киевском городском совете заявляет о намерении столичной власти лишить ее помещения в Киевсовете.

Как говорится в переданном УНИАН заявлении фракции БЮТ в Киевсовете, “мэр ЧЕРНОВЕЦКИЙ, злоупотребляя властью, лишает депутатов Киевсовета помещений с целью построения личного лифта в здании Киевсовета”.

По словам авторов заявления, 17 мая сего года аппарат фракции БЮТ в Киевсовете получил предложение от начальника отдела материально-технического и компьютерного обеспечения Киевского городского совета С.СТАВРОЯНИ в категорической форме - освободить кабинет, который занимает фракция.

Как утверждают во фракции БЮТ, несмотря на статью 6.4.1 Регламента Киевского городского совета, где указано, что городской председатель, заместитель городского председателя – секретарь Киевсовета обязан обеспечить зарегистрированные в городском совете группы и фракции отдельными помещениями и соответствующим оборудованием, руководство фракции не получило объяснений причин, по которым фракцию просят освободить помещение.

Кроме того, по словам авторов заявления, несмотря на то, что в Регламенте четко отмечено, что выделенные помещения освобождаются только при условии „ликвидации депутатских групп и фракций Киевсовета”, руководители фракции БЮТ информировали, что чиновники исполнительного органа Киевсовета вообще не планируют обеспечивать помещениями фракцию БЮТ, самую численную фракцию Киевского городского совета.

“Очевидно то, что чиновники исполнительного органа Киевсовета, относя себя к небожителям, чувствуют полную безнаказанность за свои действия. Они не только игнорируют законы и нормативные акты, которые регламентируют деятельность органа местного самоуправления, своими действиями они пытаются продемонстрировать, что закон, мнение избранников общины столицы Украины - ничто, по сравнению с их космическими прихотями”, подчеркивается в заявлении.

Депутаты фракции БЮТ в Киевсовете выражают уверенность, что “такие действия - это политическая расправа над оппозиционной фракцией, создание искусственных препятствий для осуществления своих депутатских полномочий”.

Учитывая это, депутаты требуют от Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО и его заместителя Олеся ДОВГОГО срочно предоставить обоснованное объяснение: на каких основаниях руководство Киевсовета приняло решение прекратить работу аппарата фракции БЮТ в Киевсовете.

“Мы призываем Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО прекратить волюнтаризм в своих действиях и начать думать о благосостоянии киевлян, а не о постройке персональных лифтов за счет помещений здания Киевсовета и средств общины Киева”, подчеркивается в заявлении.

Также депутаты фракции БЮТ в Киевсовете заявляют, что в случае отсутствия каких-либо законных оснований принудительного выселения работников аппарата фракции из помещения оставляют за собой право на основании статьи 3, 30, 36 Закона Украины „О статусе депутатов местных советов” в дальнейшем работать в здании Киевсовета и не допустить запланированного командой Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО очередного беззакония по отношению к оппозиции.